Суспільство

На Полтавщині заборонили святкувати 1 вересня

28 Серпня 2023 21:18
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У Полтавській області заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, таке рішення ухвалили 28 серпня на засіданні Ради оборони області.


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