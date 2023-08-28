На Полтавщині заборонили святкувати 1 вересня

У Полтавській області заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, таке рішення ухвалили 28 серпня на засіданні Ради оборони області.
У Полтавській області заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, таке рішення ухвалили 28 серпня на засіданні Ради оборони області.
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