Суспільство

На північ від Токмака російські війська збудували новий укріпрайон

27 Вересня 2023 16:28
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війна

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що російські окупаційні війська, відчуваючи постійний натиск ЗСУ, створюють нові укріплення  навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області.

“На північ від Токмака з’явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого українськими захисникам села Роботине”, – зазначив Федоров.

За його словами, для побудови фортифікацій війська РФ почали завозити бетоновози.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські війська влаштували понад  20 тренувальних полігонів, загальна площа близько 50 000 гектарів.


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