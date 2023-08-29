На півдні українські воїни мають просування

На Таврійському напрямку українські захисники мають просування. На цій ділянці фронту росія за останню добу втратила 327 окупантів: з них 91 був знищений, ще 235 — поранені. Також одного росіянина українці взяли у полон.

Про це 29 серпня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Про це 29 серпня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Він додав, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань. Українські захисники знищили 34 одиниці російської військової техніки, зокрема:

4 танки;

8 бойових броньованих машин;

3 артилерійські системи та міномети;

1 реактивну систему залпового вогню;

16 одиниць автомобільної техніки;

2 одиниці спеціальної техніки.

Також українські воїни знищили 2 склади боєприпасів та 3 російські пункти управління.