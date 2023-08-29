Суспільство

На півдні українські воїни мають просування

29 Серпня 2023 18:34
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війна

На Таврійському напрямку українські захисники мають просування. На цій ділянці фронту росія за останню добу втратила 327 окупантів: з них 91 був знищений, ще 235 — поранені. Також одного росіянина українці взяли у полон.

Про це 29 серпня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Про це 29 серпня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Він додав, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань. Українські захисники знищили 34 одиниці російської військової техніки, зокрема:

  • 4 танки;
  • 8 бойових броньованих машин;
  • 3 артилерійські системи та міномети;
  • 1 реактивну систему залпового вогню;
  • 16 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

Також українські воїни знищили 2 склади боєприпасів та 3 російські пункти управління.


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