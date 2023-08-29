На півдні українські воїни мають просування

На Таврійському напрямку українські захисники мають просування. На цій ділянці фронту росія за останню добу втратила 327 окупантів: з них 91 був знищений, ще 235 — поранені. Також одного росіянина українці взяли у полон.
Про це 29 серпня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Про це 29 серпня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Він додав, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань. Українські захисники знищили 34 одиниці російської військової техніки, зокрема:
- 4 танки;
- 8 бойових броньованих машин;
- 3 артилерійські системи та міномети;
- 1 реактивну систему залпового вогню;
- 16 одиниць автомобільної техніки;
- 2 одиниці спеціальної техніки.
Також українські воїни знищили 2 склади боєприпасів та 3 російські пункти управління.