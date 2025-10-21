На Одещині агент РФ готував нову серію терактів

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі росіян здійснити замовні теракти в Одеській області. Затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої в Ізмаїлі.

Про це повідомили в СБУ.

Теракти мали відбутися один за одним у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч.

“У такий спосіб окупанти сподівалися вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента “на гарячому”, коли він закладав СВП у квітник поблизу оборонної будівлі”, – розповіли в СБУ.

Виконавцем російського “замовлення” виявився завербований ворогом 27-річний місцевий автомеханік. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку “легких заробітків” у Телеграм-каналах.

За наявними даними, представники російської спецслужби збиралися активувати СВП самостійно. Щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, куратори доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів.

Агент використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на терористичний акт). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.