На Говерлі через негоду заблукали туристи

Жінка з 15-річним сином заблукали на Говерлі через сильну негоду. Рятувальники встановили їхнє місцеперебування та вивели у безпечне місце.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

29 вересня о 10:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення від туристки, яка разом із сином-підлітком, перебуваючи на горі Говерла, через різке погіршення погодних умов втратили орієнтування та не могли самостійно продовжити рух.

Реклама

Реклама

“Зв’язок із жінкою підтримувався, координати місця перебування рятувальниками були встановлені”, – розповіли в ДСНС.

До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення “Заросляк”, які розшукали та супроводили туристів до навчально-спортивної бази.