На Хмельниччині вводяться віялові відключення електроенергії

В Хмельницькому районі та частині міста Хмельницького можливі «віялові» відключення електропостачання, повідомляє голова ОВАП Сергій Гамалій.

За його словам, очікується, що електропостачання вимикатимуть на 2 години для 15% споживачів відповідно до графіку.

“Станом на 8.00 год електропостачання відновлено на 100%, однак задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми та недопущення аварійних відключень об’єктів критичної інфраструктури енергетики змушені будуть здійснювати віялові відключення споживачів по Хмельницькому району та обласному центру (мікрорайони: Дальні Гречани та Південно-Західний)”, – написав він у Telegram.