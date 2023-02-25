На Херсонщині здетонували боєприпаси, залишені ворогом, є загиблі

На деокупованих територіях залишилося дуже багато нерозірваних снярядів, мін та інших боєприпасів. Всі вони ставновлять для людей смертельну небезпеку.

На жаль, на Херсонщині місцеві жителі натрапили на таку пастку, залишену окупантами. Двоє місцевих фермерів підірвалися на російській міні під час обробки поля поблизу села Добрянка. Обидва чоловіка загинули на місці від тяжких травм, повідомили в ОВА.

Крім того, у Херсоні поряд із річковим портом на розтяжку на території своєї дачі натрапив 63-річний чоловік. Постраждалого ушпиталили.

Місцева влада вкотре нагадує про небезпеку і закликає не починати польові роботи, поки території повністю не обстежать рятувальники. Замінованими можуть залишатися і ділянки за межами житлових масивів, узбережжя водойм чи лісосмуги.