На Херсонщині викрали депутата облради

У захопленій росіянами Горностаївці Херсонської області викрали депутата облради Юрія Васильєва та його дружину Ольгу. Про це повідомив їхній син Кирило, пишуть місцеві ЗМІ.

За його словами, він якраз розмовляв телефоном зі своєю мамою, коли до їхнього будинку увійшли російські військові та почали розмову на підвищених тонах. Він ще кілька хвилин слухав по телефону те, що відбувається в його будинку, як росіяни вимагали показати документи і надати телефон на перевірку, а потім зв’язок обірвався. Причина візиту невідома.

Пізніше сусіди повідомили, що обох Васильєвих вивели з дому, і вони вже дві доби не виходять на зв’язок. Також місцеві жителі вже бачили автомобіль Васильєва у розпорядженні російських військових.

Юрій Васильєв є депутатом Херсонської облради від партії «Нам тут жити» і очолює районний осередок цієї партії, лідером якої є мер Херсона Ігор Колихаєв, якого також викрали ще в червні і відтоді про його долю нічого невідомо.

Також Васильєв є виконавчим директором великого місцевого аграрного підприємства, а напередодні якраз завершив збирання врожаю. Як розповідають співробітники підприємства, після того, що сталося до них, уже приходили росіяни і сказали, що Васильєв «скоро повернеться, а поки що працюємо у звичайному режимі».