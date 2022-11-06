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На Херсонщині окупанти масово нищать та розкрадають приватні катери місцевих

6 Листопада 2022 18:26
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херсон

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генштабі.

Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

У Херсонській області масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку “Нижньодніпровський”.

Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.


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