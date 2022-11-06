На Херсонщині окупанти масово нищать та розкрадають приватні катери місцевих

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генштабі.

Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

У Херсонській області масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку “Нижньодніпровський”.

Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.