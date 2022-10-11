Суспільство

На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій понад 400 км доріг

11 Жовтня 2022 10:13
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хова

Бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту і сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїзної частини та демонтують знищені штучні споруди.

За інформацією голови Харьківської ОВА Олега Синєгубова, минулої доби дорожники працювали в місті Ізюм і на 5 автошляхах області: Київ – Харків – Довжанський, Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, Чугуїв – Мілове, Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Дергачі – Козача Лопань.

До робіт задіяли 188 працівників та 94 одиниці дорожньої техніки.


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