Суспільство

На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій понад 400 км доріг Бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту і сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїзної частини та демонтують знищені штучні споруди. За інформацією голови Харьківської ОВА Олега Синєгубова, минулої доби дорожники працювали в місті Ізюм і на 5 автошляхах області: Київ – Харків – Довжанський, Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, Чугуїв – Мілове, Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Дергачі – Козача Лопань. До робіт задіяли 188 працівників та 94 одиниці дорожньої техніки. Поділитися:



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