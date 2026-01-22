        Події

        На Харківщині росіяни атакували дроном авто волонтерів, які розвозили хліб: двоє загиблих

        Галина Шподарева
        22 Січня 2026 15:09
        Знищене дроном авто волонтерів на Харківщині / Фото: Дергачівська МВА
        Сьогодні, 22 січня, у період між 11:30 та 12:00, росіяни здійснили атаки FPV-дронами по Козачій Лопані та Руській Лозовій. Двоє людей загинули, один зазнав поранень.  

        Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

        На в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, у якій двоє місцевих волонтерів завозили хліб для жителів, які досі залишаються у селищі. Автівка знищена, 35-річний та 63-річний чоловіки, які перебували в машині, загинули на місці.

        Приблизно у цей самий час росіяни атакували цивільний автомобіль у Руській Лозовій.

        “У салоні машини перебували двоє чоловіків, які змогли вчасно вибратися. Один з них – 70-річний місцевий мешканець – трохи пізніше звернувся по медичну допомогу”, – розповів Задоренко.

        Загрози життю постраждалого наразі немає.

        Автівки після влучань дронів на Харківщині / Фото: Дергачівська МВА

