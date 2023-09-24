На Харківщині окупанти обстріляли Котівку, поранена жінка

Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- У с. Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років.
- У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.
- У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.
- Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава.