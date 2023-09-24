На Харківщині окупанти обстріляли Котівку, поранена жінка

Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.