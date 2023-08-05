На Чернігівщині у Десні втопилися дві дівчини

Сьогодні о 14:23 групою підводного розмінування ГУ ДСНС України у Чернігівській області у р. Десна біля с. Слобідка Менської ТО Корюківського району було виявлено та піднято на поверхню тіло дівчини 2007 року народження, яка разом із подругою потонула близько 19:00 4 серпня 2023 року.

Пошуки іншої дівчини тривають.

Про це повідомили у ДСНС.

Для проведення пошукових робіт залучено 45 чоловік, 11 одиниць техніки, 2 човни та 2 БпЛа.

Психологи ДСНС розвернули пункт екстреної психологічної допомоги, де проводиться психологічна робота з батьками та родичами загиблих.