Кримінал

На Чернігівщині у Десні втопилися дві дівчини

5 Серпня 2023 16:22
читать на русском →
дснс

Сьогодні о 14:23 групою підводного розмінування ГУ ДСНС України у Чернігівській області у р. Десна біля с. Слобідка Менської ТО Корюківського району було виявлено та піднято на поверхню тіло дівчини 2007 року народження, яка разом із подругою потонула близько 19:00 4 серпня 2023 року.

Пошуки іншої дівчини тривають.

Про це повідомили у ДСНС.

Для проведення пошукових робіт залучено 45 чоловік, 11 одиниць техніки, 2 човни та 2 БпЛа.

Психологи ДСНС розвернули пункт екстреної психологічної допомоги, де проводиться психологічна робота з батьками та родичами загиблих.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
5 Серпня 2023 16:34

У Джидді розпочався мирний саміт щодо України

5 Серпня 2023 16:14

СБУ викрила ймовірних спільників Святаша
5 Серпня 2023 13:44

Тигреня, яке окупанти викрали з Маріуполя, померло у Московському цирку
5 Серпня 2023 12:08

Британська розвідка підтвердила “значні ушкодження” російського корабля
5 Серпня 2023 11:32

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки