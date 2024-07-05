Суспільство

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Дніпру 3 липня зросла до восьми
5 Липня 2024 08:56
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дніпро, загиблі
Наслідки удару / Telegram

Внаслідок атаки на Дніпро 3 липня, 8 людей загинули, є поранені, у місті оголошена жалоба.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 5 липня повідомив, що у лікарні померла ще одна 72-річна жінка, поранена у Дніпрі. Таким чином, кількість жертв російської атаки зросла до 8.

Ввечері 4 липня Лисак  поінформував, що у лікарні померла 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок російського удару.

“Медики робили все, що можна. Та травми виявилися занадто важкими”, – написав він. 

До цього зранку він розповів, що померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час атаки на місто 3 липня. 

4 липня у Дніпрі оголошено день жалоби.

Станом на 9:48 4 липня в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 55.

За уточненими даними, які опублікував о 18:32 очільник ОВА Сергій Лисак, через учорашню атаку на Дніпро постраждали 58 людей.

“У лікарні досі 21 поранений. Троє – у важкому стані”, – написав чиновник.


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