На Черкащині поліцейський з групи оповіщення ТЦК побив затриманого в кайданках

Працівники ДБР спільно з Національною поліцією повідомили про підозру правоохоронцю з Черкаської області, який застосував насильство до громадянина під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомили в ДБР.

Слідством встановлено, що поліцейський перебував у складі групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час спілкування з чоловіком він застосував до нього фізичну силу та кайданки.

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“Після того як громадянина фактично затримали, він не чинив опору та не становив загрози для оточуючих. Попри це правоохоронець продовжив застосовувати насильство та завдав чоловікові кілька ударів”, – розповіли в ДБР.

Працівнику поліції інкримінують перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та діями, які ображають особисту гідність потерпілого (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.