На Черкащині російські безпілотники вдарили по критичній інфраструктурі

У Черкаській області вночі 28 січня окупанти атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури, є пошкодження. В Умані триває відновлення електро-, тепло- та водопостачання. Розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”, – написав Табурець.

Обійшлося без постраждалих.

Як повідомила мер Умані Ірина Плетньова, енергетики працюють над відновленням електропостачання в громаді.

“Уманьводоканал” працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. “Уманьтеплокомуненерго” працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки”, – написала Плетньова.