Суспільство

На Черкащині російські безпілотники вдарили по критичній інфраструктурі
28 Січня 2025 07:55
читать на русском →
Рятувальники на місці обстрілу / Фото: ДСНС Черкащини
Рятувальники на місці обстрілу / Фото: ДСНС Черкащини

У Черкаській області вночі 28 січня окупанти атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури, є пошкодження. В Умані триває відновлення електро-, тепло- та водопостачання. Розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”, – написав Табурець.

Обійшлося без постраждалих.

Як повідомила мер Умані Ірина Плетньова, енергетики працюють над відновленням електропостачання в громаді.

“Уманьводоканал” працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. “Уманьтеплокомуненерго” працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки”, – написала Плетньова.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Січня 2025 12:32

В Одесі працівник ТЦК продавав фіктивні повістки для тимчасового уникнення призову за 1000 доларів
28 Січня 2025 13:11

Кабмін звільнив заступника Умєрова Дмитра Кліменкова, який відповідав за питання закупівель
28 Січня 2025 12:04

В Ізраїлі заперечують інформацію щодо передачі Україні трофейної російської зброї
28 Січня 2025 11:38

На Харківщині окупанти застрелили жителя Дворічної, трьом людям вдалося втекти, – поліція
28 Січня 2025 11:09

В Одесі “шахед” зруйнував квартири на двох поверхах будинку (фото, відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
усі думки