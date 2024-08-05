МЗС України назвало рішення малійської влади розірвати відносини “недалекоглядним”

МЗС України розкритикували рішення уряду Малі про розрив дипломатичних відносин. Рішення Малі там назвали “недалекоглядним та поспішним”.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України.

Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито “підтримці Україною міжнародного тероризму”.

Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події.

При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема “Вагнер”, використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки.