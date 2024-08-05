МЗС України назвало рішення малійської влади розірвати відносини “недалекоглядним”

МЗС України розкритикували рішення уряду Малі про розрив дипломатичних відносин. Рішення Малі там назвали “недалекоглядним та поспішним”.
Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України.
Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито “підтримці Україною міжнародного тероризму”.
Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події.
При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема “Вагнер”, використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки.
Воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Бамако закидає Києву підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК “Вагнера”.