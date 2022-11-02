МЗС попередив Іран про наслідки у разі передачі Росії ракет та додаткових дронів

Міністерство закордонних справ України попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі Росії ракет та додаткових дронів, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прес-конференції із главою МЗС Іспанії.

«Ми поінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде прийнято і реалізовано. Ми були максимально предметні. Тепер крок за іранською стороною. Я говорив і повторю ще раз: коли йдеться про співучасть будь-якої країни в російській агресії та вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь, тому що йдеться про захист нашої держави і наших громадян», – підкреслив Кулеба.

Про які саме заходи йдеться – глава МЗС України не уточнив.

Співпраця Росії та Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявила Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС та Великобританія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – та трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post , Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 та Zolfagha.