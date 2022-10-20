Політика

“Ми такого точно не замовляли”. Зеленський про вибух на Кримському мості

20 Жовтня 2022 21:01
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крим, вибух

Президент України Володимир Зеленський спростував припущення, що за вибухом на Кримському мосту стоять українські спецслужби.

“Ми такого точно не замовляли, наскільки мені відомо”, – заявив він в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Український лідер припустив, що вибух міг стати наслідком внутрішньої боротьби між російськими військовими та спецслужбами. «У них є серйозні стосунки між військовими та їхніми спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний», — сказав він.

Влада Росії стверджує, що вибух, який стався 8 жовтня на Кримському мості в Керченській протоці, організували спецслужби України.


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