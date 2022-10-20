“Ми такого точно не замовляли”. Зеленський про вибух на Кримському мості

Президент України Володимир Зеленський спростував припущення, що за вибухом на Кримському мосту стоять українські спецслужби.

“Ми такого точно не замовляли, наскільки мені відомо”, – заявив він в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Український лідер припустив, що вибух міг стати наслідком внутрішньої боротьби між російськими військовими та спецслужбами. «У них є серйозні стосунки між військовими та їхніми спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний», — сказав він.

Влада Росії стверджує, що вибух, який стався 8 жовтня на Кримському мості в Керченській протоці, організували спецслужби України.