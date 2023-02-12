Ми думали, що воюємо з поляками і німцями, а ЗСУ нема в країні: вагнерівці розповіли про участь у війні

Двоє колишніх бійців російської приватної військової компанії «Вагнера» розповіли CNN про свій жахливий досвід на полі бою на сході України та про те, як кожного, хто вагався, негайно розстрілювали їхні власні командири.

Двоє бійців були захоплені українськими військовими наприкінці минулого року. CNN не розголошує їхні особи задля власної безпеки. Обидва одружені, мають дітей і були завербовані під час ув’язнення. Один відбував 20-річний термін ув’язнення за ненавмисне вбивство.

З міркувань безпеки українці зберегли присутність у кімнаті, де проходило інтерв’ю. CNN повідомила бійцям, що вони можуть завершити інтерв’ю в будь-який час, коли захочуть. Але розмовляли детально більше години.

Двоє бійців розповіли про жахливі втрати під час нападів «першої хвилі».

«Нас було 90 чоловік. Шістдесят загинуло під час того першого штурму, убитих мінометним обстрілом. Декілька залишилися пораненими. Якщо одна група не має успіху, одразу надсилається інша. Якщо другий невдалий, вони відправляють іншу групу», – розповідав один, згадуючи свій перший штурм біля села Білогорівка.

Альтернатива йти через мінні поля назустріч українській артилерії була не менш смертельною, за словами чоловіків.

«Ми не могли відступити без наказу, тому що якщо ми не виконаємо наказ, нас уб’ють. Один чоловік залишився на позиції, він був дуже наляканий, це був його перший штурм. Отримали наказ бігти вперед. Але чоловік сховався під деревом і відмовився. Про це доповіли командуванню, і все. Його відвезли за 50 метрів від бази. Він копав собі могилу, а потім був розстріляний», – сказав один із полонених.

Двоє чоловіків також почуваються обманутими щодо характеру конфлікту.

«Ми думали, що будемо воювати з поляками і різними найманцями, німцями. Ми не думали, що там хтось залишився в українській армії. Ми думали, що вони залишили країну. Тому стало зрозуміло, що вони просто брешуть, щоб змусити нас вступити в бій з українцями. Ніхто насправді не думав, що ЗСУ справді воюватимуть за свою країну, за своїх близьких. Ми дізналися про це лише після того, як зайшли туди», – сказав один.

За словами в’язнів, потрапити в полон було майже полегшенням.