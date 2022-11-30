Можно ли оставаться онлайн во время блэкаута

Украинцы уже столкнулись с проблемой интернет-связи при затяжных периодах отключения света. Роутер не работает, мобильные сети или перегружены или недоступны, и никакой экофлоу тут не спасает. Есть ли выход из такой ситуации? Оказывается есть.

Сегодня многие интернет-провайдеры предлагают услуги, при которых пользователь абсолютно энергонезависим. Особенно это важно, когда нужен интернет провайдер для бизнеса – надежный и недорогой.

Ниже мы объясним технологию, при которой онлайн можно оставаться даже во время блэкаута.

Решающим фактором в сети Интернет является тип обрабатываемых сигналов. Традиционные маршрутизаторы WLAN используют электрические сигналы для передачи данных между интернет-провайдером и вашей домашней сетью. Если ваш провайдер, например Briz https://www.briz.ua/, предоставляет оптоволоконное соединение, режим связи меняется. Это оптические сигналы, которыми обмениваются по оптоволоконному кабелю. Такие световые сигналы могут обрабатываться только специальным оборудованием. Покупать его не нужно, провайдер, как в случае с Briz, установит его сам.

Волоконно-оптические маршрутизаторы — это устройства последнего поколения. Они имеют встроенный модем и, таким образом, обеспечивают особенно высокую скорость серфинга. Установка и подключение просты. Однако маршрутизатор должен быть подключен к оптоволоконному порту через так называемый оптоволоконный кабель.

Разные типы подключения связаны с разной скоростью передачи и скоростью работы в Интернете. Не каждый оптоволоконный маршрутизатор оптимально взаимодействует со всеми типами соединений.

Например, G.fast вообще не оптоволоконное соединение. Однако преемник технологии VDSL2 обеспечивает скорость передачи намного больше одного гигабита в секунду. Т.е. скорость, которую раньше можно было достичь только с помощью оптоволоконной технологии.

Недостаток: быстрая передача данных работает только на очень короткие расстояния. На расстояниях более 250 метров скорость передачи быстро снижается. Поэтому G.fast обычно используется только как связующая технология. Соединение взаимодействует только с обычными DSL-маршрутизаторами, которые, однако, должны быть рассчитаны на высокую скорость передачи.

FTTH: FTTH — это сокращение от «Fiber to the Home». Английский термин означает, что оптоволоконное соединение заканчивается только в соответствующей розетке в гостиной или офисе. Таким образом, этот тип соединения является наиболее эффективным из всех доступных в настоящее время вариантов оптоволокна. Поскольку нет необходимости в дополнительном подключении к старым медным кабелям внутри здания, соединение FTTH не теряет скорости передачи.

В настоящее время для соединений FTTH используются два различных типа оптоволоконных сетей: активная и пассивная оптоволоконные сети.

Здесь сразу перейдем к технологии GPON – пассивной оптоволоконной сети, которую использует интернет провайдер Briz, и которая будет работать даже при отключении электроэнергии.

При использовании пассивной оптоволоконной сети несколько клиентов, подключенных через сплиттер, используют одну широкополосную линию. Как и в кабельном телевидении, пассивная оптоволоконная сеть представляет собой так называемую общую среду. Подключение в одно и то же время может привести к чувствительным ограничениям производительности. Чтобы избежать этого, многие провайдеры постепенно сокращают количество клиентов, использующих оптоволоконное соединение, но только не в нашем случае.

Одновременная работа множества абонентов в одном волокне обеспечивается по принципу широковещания.

Стабильная и гибкая работа достигается благодаря полной синхронизации сети вместе с динамическим распределением полосы пропускания.

Но абонентам знать обо всем этом не обязательно – просто зайдите на briz.ua и обратитесь к оператору поддержки (кстати, это можно сделать в режиме 24/7).