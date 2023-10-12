Можливі блекаути будуть нетривалими — Галущенко

Українська енергосистема готова до проходження зимового періоду. Енергетики готуються до російських обстрілів. Вони займаються убезпеченням системи та планують швидко відновлювати електроенергію у разі блекаутів після масованих ударів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в етері телемаратону та під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

«У нас немає ілюзій, що ворог не буде атакувати енергосистему, і тому зима буде важкою, перш за все не з точки зору самої енергетики, тому що ми сьогодні говоримо, що система готова до проходження зими», — наголосив Галущенко.

Він запевнив, що енергетики готуються до атак, вони вже реалізували проєкти щодо захисту, які, як каже міністр, жодна країна у світі ще не втілювала. Галущенко додав, що проводяться тренування, однак спрогнозувати рівень, масштаб атак, а також їхній вплив на енергосистему — складно.

«Якщо будуть якісь масовані удари, які дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемам, можливі блекаути, але ми все готуємося для того, щоб вони мали короткочасний характер», — заявив міністр.

З безпекової точки зору зараз енергосистема набагато сильніша, ніж була напередодні 10 жовтня 2022 року, коли стався перший масований удар рф по українських енергооб’єктах, каже Галущенко. Також, за його словами, нині Україні вистачає потужностей, а система є надійною.

Окрім того, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на Київському міжнародному економічному форумі розповів, що цьогоріч компанія виділила рекордні 20 млрд гривень для підготовки до цієї зими. Сума на 40% перевищує показники 2021 року.