        Молодіжна збірна України обіграла Південну Корею у стартовому матчі ЧС U-20

        Сергій Бордовський
        28 Вересня 2025 13:38
        Збірна України з футболу U-20 / фото: УАФ
        Юнацька збірна України стартувала у чемпіонаті світу U-20 успішно — у першому матчі групи B вона перемогла команду Південної Кореї з рахунком 2:1.

        Поєдинок відбувся на стадіоні Estadio Elías Figueroa Brander у Вальпараїсо, Чилі.

        Як забивали

        • Перший гол був забитий у 13-й хвилині: Геннадій Синчук вдало пробив лівою ногою з правої сторони штрафного майданчика, пройшовши через захисників і влучив у дальній кут.
        • Через три хвилини (16-та хвилина) Олександр Пищур подвоїв перевагу України ударом головою після подачі — захист Південної Кореї не встиг перегрупуватися.
        • Південна Корея зрівняла рахунок у другому таймі, коли Кім Мьон-джун забив у відповідь із подачі з кутового.

        Попри активний тиск корейців у другій половині, вони не змогли втілити свої напади у додатковий гол.

        Після цієї перемоги Україна очолила групу B з трьома очками. Наступний матч українці проведуть проти Панами 30 вересня. У групі також грають Парагвай та Панама.


