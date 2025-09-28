Молодіжна збірна України обіграла Південну Корею у стартовому матчі ЧС U-20

Юнацька збірна України стартувала у чемпіонаті світу U-20 успішно — у першому матчі групи B вона перемогла команду Південної Кореї з рахунком 2:1.

Поєдинок відбувся на стадіоні Estadio Elías Figueroa Brander у Вальпараїсо, Чилі.

Як забивали

Перший гол був забитий у 13-й хвилині: Геннадій Синчук вдало пробив лівою ногою з правої сторони штрафного майданчика, пройшовши через захисників і влучив у дальній кут.

Через три хвилини (16-та хвилина) Олександр Пищур подвоїв перевагу України ударом головою після подачі — захист Південної Кореї не встиг перегрупуватися.

Південна Корея зрівняла рахунок у другому таймі, коли Кім Мьон-джун забив у відповідь із подачі з кутового.

Попри активний тиск корейців у другій половині, вони не змогли втілити свої напади у додатковий гол.

Реклама

Реклама

Після цієї перемоги Україна очолила групу B з трьома очками. Наступний матч українці проведуть проти Панами 30 вересня. У групі також грають Парагвай та Панама.