Міська влада Харкова внесла деякі зміни у рух громадського транспорту

Рух тролейбусів по пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Садовопаркової до вул. Дванадцятого Квітня, буде заборонено з 12:00 до 14:00 у неділю, 11 вересня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з аварійним ремонтом тролейбусної контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть таким чином:

№3: розворотне коло «вул. Університетська» – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№7: розворотне коло «Східне» – вул. Плиткова – пр. Героїв Харкова – б-р Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська»; у зворотному напрямку: ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – вул. Плиткова – розворотне коло «Східне».

Окрім того, рух трамваїв на вузлі вул. Академіка Павлова/вул. Семиградська буде заборонено з 10:00 до 14:00 у неділю, 11 вересня.

Це пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№8 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) – зупиночний пункт «вул. Молодої Гвардії» (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

№27, 28: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – ст. м. «Героїв Праці».

Нарешті, тролейбусний маршрут №11 «Розворотне коло «Пр. Дзюби» – пл. Конституції» відкриють у понеділок, 12 вересня.

Це пов’язано із закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Любові Малої та пр. Ново-Баварському та необхідністю покращити транспортне обслуговування мешканців Новобаварського району.

Тролейбус №11 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – вул. Конєва – вул. Малинівського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Спартаківський – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – вул. Конєва – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «пр. Дзюби».