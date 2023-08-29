Суспільство

Міноборони РФ вперше заявило про перехоплення ракети “Нептун”. Такими ракетами було потоплено “Москву”

29 Серпня 2023 14:53
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війна

На брифінгу Міноборони РФ 29 серпня заявили про перехоплення “засобами протиповітряної оборони” протикорабельної ракети “Нептун”. Це перший із початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну випадок, коли російські військові заявляють про перехоплення такої ракети.

Жодних подробиць Міноборони РФ не повідомляє. Підтвердити цю інформацію у незалежних джерелах на даний момент неможливо.

Протикорабельна ракета “Нептун” була розроблена Київським конструкторським бюро “Промінь” на основі радянської ракети Х-35. Саме такими ракетами українські військові 13 квітня 2022 року завдали удару флагманському крейсеру Чорноморського флоту РФ “Москва”.


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