Міноборони РФ вперше заявило про перехоплення ракети “Нептун”. Такими ракетами було потоплено “Москву”

На брифінгу Міноборони РФ 29 серпня заявили про перехоплення “засобами протиповітряної оборони” протикорабельної ракети “Нептун”. Це перший із початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну випадок, коли російські військові заявляють про перехоплення такої ракети.

Жодних подробиць Міноборони РФ не повідомляє. Підтвердити цю інформацію у незалежних джерелах на даний момент неможливо.

Протикорабельна ракета “Нептун” була розроблена Київським конструкторським бюро “Промінь” на основі радянської ракети Х-35. Саме такими ракетами українські військові 13 квітня 2022 року завдали удару флагманському крейсеру Чорноморського флоту РФ “Москва”.