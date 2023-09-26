Міноборони РФ опублікувало відео з командувачем ЧФ: в ССО прокоментували

Міністерство оборони Росії 26 вересня опублікувало відео з засідання колегії, де, ймовірно, присутній командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов, про загибель якого напередодні заявило командування Сил Спеціальних операцій України.

На відео видно Соколова, який, ймовірно, бере участь у засіданні по відеозв’язку. На оприлюдненому відео він нічого не говорить. Підтвердити автентичність відео наразі неможливо.

Командування ССО опублікувало розʼяснення.

“Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту рф було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач чф рф. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим – наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції”, – йдеться у повідомлені.