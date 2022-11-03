Міністр оборони США вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Збройні сили України можуть взяти Херсон та інші території на правому березі Дніпра. Агентство Reuters називає його коментарі “найоптимістичнішими” за час усієї кампанії в районі Херсона.

“Щодо питання, чи можуть українці взяти решту території на захід річки Дніпро та Херсон – я впевнений, що у них є можливість зробити це”, – сказав Остін під час прес-конференції з міністром оборони Південної Кореї.

В останні тижні українські війська продовжують наступ у районі Херсона, проте його темпи сповільнились. ЗСУ пояснюють це осіннім бездоріжжям та надходженням на фронт мобілізованих російських військових.

Повідомляється також, що російські війська залишають деякі блок-пости на Херсонщині, звідти евакуювали місцевих жителів. Сьогодні стало відомо, що російський прапор зник із будівлі адміністрації регіону, проте представники української армії не виключають, що це зроблено, щоб створити у ЗСУ помилкове враження про безпеку входу до міста.

На думку західних військових експертів, Росії все складніше постачати своє угруповання на правому березі Дніпра, їй також вигідніше створити новий оборонний рубіж по береговій лінії.