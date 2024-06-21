Міністерство економіки запустило інформаційний портал про гуманітарне розмінування

Міністерство економіки запустило інформаційний портал demine.gov.ua, на якому буде акумулюватися вся інформація про гуманітарне розмінування.

Ресурс має на меті стати єдиним вікном для фермерів, які планують розмінувати землі, операторів протимінної діяльності, донорів та залучених до розмінування державних органів.

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний заявив, що дотепер не було єдиного місця, де можна знайти інформацію, яка потрібна операторам протимінної діяльності, фермерам, постраждалим чи донорам.

“Сільгоспвиробникам буде простіше шукати зміни до Порядку про використання коштів на програму компенсацій. Постраждалі від вибуху зможуть дізнатися не тільки про види допомоги та хто її може надати, але й найближчим часом ми запустимо спільно із партнерами окремий портал для них. Потенційні партнери можуть в один клік залишити заявку, щоб долучитися до Секторальної робочої групи”, — сказав він.