Міненерго: Енергосистема України працює стабільно та збалансовано

Протягом минулого дня через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області.

Сьогодні обмеження застосовуються на Харківщині та для промисловості у Кривому Розі.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається також, що через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС (сонячна електростанція) оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ (відновлювані джерела енергії) сумарною величиною 8677 МВт*год. Надлишки електроенергії протягом кількох годин передавались до Польщі.

“Енергосистема України працює стабільно та збалансовано. На поточну добу прогнозується комерційний імпорт та експорт електроенергії”, – повідомили в Міненерго.