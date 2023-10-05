Міненерго: без світла залишились споживачі у 9 областях

Станом на 5 жовтня внаслідок обстрілів та технологічних порушень без світла залишалися споживачі у 9 областях.

Про це повідомили в Міненерго.

“У Миколаївській області внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено споживачів. Також через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області тимчасово залишалися без світла 7,4 тис. споживачів, у Чернівецькій області – 29 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

За даними міністерства, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Як повідомили в Міненерго, фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,79 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

У Херсоні триває відновлення мереж, пошкоджених під час повені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Минулої доби заживлено 121 точку доступу, у місті залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.