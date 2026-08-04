Медична лабораторія SimeynaLab повідомила про розширення програм перевірки здоров’я для сімей в Україні

Турбота про здоров’я близьких стає простішою та доступнішою завдяки системному оновленню медичних сервісів. Відома медична лабораторія SimeynaLab представила оновлені комплексні програми, створені для глибокої профілактики та своєчасної діагностики органічних порушень у дітей та дорослих.

Медична лабораторія SimeynaLab оголосила про розширення програм гормонального та сезонного інфекційного скринінгу в Україні

Відновлення лінійки діагностичних пакетів пов’язане зі зростаючим попитом на превентивну медицину. Нові протоколи дають змогу оцінити ключові маркери організму за одне відвідування процедурного кабінету, скорочуючи час на проходження чекапів.

Основний акцент зроблено на поєднанні гормональних досліджень, метаболічних панелей та високоточних інфекційних тестів, що вкрай важливо в умовах постійних навантажень та сезонних спалахів захворювань.

Нові можливості для жінок та чоловіків 25–55 років: розширені панелі гормональної діагностики

Сучасний ритм життя людей працездатного віку часто призводить до прихованих ендокринних збоїв. Нові профілі орієнтовані на всебічний аналіз показників, які відповідають за життєвий тонус та адаптацію до стресу.

Комплексні рішення для контролю репродуктивного здоров’я та обміну речовин

До складу оновлених пакетів входять дослідження функцій щитовидної залози, надниркових залоз, а також ключових статевих гормонів. Паралельно оцінюються загальноеклінічні дослідження, вуглеводний профіль (інсулін, індекс HOMA) і ліпідограма для раннього виявлення ризиків.

Сезонний скринінг на ГРВІ та інші інфекції для всієї родини

Пікові періоди захворюваності вимагають від лабораторної служби максимальної оперативності. Експрес-панелі та ПЛР-діагностика дозволяють точно встановити збудника інфекції у найкоротший термін.

Програми для дітей та батьків з урахуванням епідеміологічної ситуації

Спеціальні сімейні пакети дають можливість одночасно обстежити всіх членів сім’ї за перших симптомів вірусного або бактеріального нездужання. Це допомагає уникати призначень препаратів навмання та захищає дітей від недоцільної антибіотикотерапії.

Фокус на профілактиці: як регулярна лабораторна діагностика допомагає виявляти ризики на ранніх стадіях

Системне проходження чекапів фіксує мінімальні відхилення від референтних значень задовго до прояву явної симптоматики.

Для базової щорічної перевірки експерти рекомендують контролювати такі групи тестів:

розгорнутий аналіз крові з формулою та ШОЕ;

маркери функцій печінки та нирок (біохімічний профіль);

рівні основних мікроелементів, вітаміну D та феритину;

гормони тиреоїдної панелі (ТТГ, вільний Т4).

Такий підхід дозволяє об’єктивно оцінити поточні резерви організму та вчасно скоригувати спосіб життя або схему лікування.

Зручний формат сімейного обстеження скорочує кількість візитів до клініки та робить процес турботи про близьких простим та системним.

«Сімейна лабораторія» посилює доступність досліджень у регіонах України

Розширення філіальної мережі та модернізація технологічних платформ дозволяють мешканцям різних куточків країни отримувати якісну діагностику європейського рівня. Автоматичні аналітичні системи виключають людський фактор: ви отримуєте точні результати в найкоротші терміни.