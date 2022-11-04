Медведєв потайки від санітарів дав нове пояснення війни

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який з перших днів російського вторгнення в Україну перейшов на вкрай грубу риторику, вранці 4 листопада, коли в Росії відзначають День народної єдності, знову привернув до себе увагу, заявивши про бій із Сатаною.

На початку війни президент Росії Володимир Путін пояснював війну в Україні “демілітаризацій” та “денацифікацією”, але після військових невдач ці цілі пішли в минуле. І Медведєв шукає нові формулювання. Але чим він “голосніше шаленіє”, тим “жалюгідніше враження справляє”, коментують його нову заяву спостерігачі.

Медведєв, відповідаючи на запитання, “за що ми воюємо”, назвав метою війни Росії проти України зупинити Сатану і попередив, що Москва має можливість “відправити всіх ворогів у геєну вогняну”.

Новий пост Медведєва викликала бурхливу реакцію в російських соцмережах, де діляться некомпліментарними припущеннями про те, з чим може бути пов’язана активність колишнього президента Росії.

Російське вторгнення в Україну забрало життя десятків тисяч людей і спровокувало найбільшу конфронтацію із Заходом з часів кубинської ракетної кризи 1962 року, коли наддержави були найближчими до ядерної війни.

Медведєв, який на посаді президента в 2008-2012 роках вважався ліберальним модернізатором, заявив, що Москва бореться з “безумними нацистами-наркоманами” (підтверджень своїми словами він не наводить), яких підтримують “обивателі з західної імперії, що розпалася, з стікаючою по підборідді від виродження слиною”.

Стиль висловлювань Медведєва радикалізується із перебігом війни. Деякі коментатори припускають, що Медведєв став близьким за висловлюваннями до таких антизахідних радикально налаштованих імперців, як, наприклад, публіцист Олександр Проханов.

Україна та Захід неодноразово відкидали твердження президента Володимира Путіна про те, що Україною правлять фашисти, які переслідують російськомовних. Вони називають війну жорстокою спробою захопити українські землі.

У посланні, присвяченому Дню народної єдності, Медведєв написав, що завдання Росії полягає в тому, щоб “зупинити верховного володаря пекла, хоч би яке ім’я він використав – Сатана, Люцифер чи ібліс”.

Медведєв також повідомив, що “зброя буває різною”. “У нас є можливість відправити всіх ворогів у геєну вогняну, але не це наше завдання”, – написав він, використовуючи біблійний термін, який означає пекло.

З початком війни риторика Медведєва ставала все жорсткішою, хоча його погляди іноді перегукуються з думками представників вищих ешелонів кремлівської еліти.

Зброєю ж сатани, за словами Медведєва, стала “вигадлива брехня”. “А наша зброя – правда. Саме тому наша справа правильна. Саме тому перемога буде за нами! Зі святом!” – підсумував він.