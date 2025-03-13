Одесит планував відправити ухилянтів до Румунії на гумовому човні

Житель Одеси організував незаконне переправлення громадян через державний кордон України до Румунії. За даними слідства, чоловік пропонував підроблені документи та маршрути для втечі морем.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний організував схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України до Румунії.

Він обіцяв своїм клієнтам повний супровід і допомогу в організації переправлення. Для цього ділок надавав підроблені військові посвідчення з фальшивими відмітками про зняття з обліку, а також детально розроблені маршрути для переправлення морським шляхом. Підроблені документи передбачалося використовувати на території країн ЄС.

Вартість такої “послуги” становила 3400 доларів з кожного ухилянта.

Переправлення планувалося здійснити вночі за допомогою гумового човна з мотором. Клієнтів забезпечували картами з GPS-трекерами, каністрами з пальним та інструкціями для точного проходження маршруту.

“Спробу незаконного перетину кордону було припинено військовими ВМС ЗСУ. Вони помітили підозрілий човен, який відплив у напрямку Румунії, за шість миль від узбережжя Одеси. На борту перебували чотири особи. ВМС негайно відправили човен назад до берега, зупинивши спробу втечі “,– йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Організатору схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.