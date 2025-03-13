Політика

У Кремлі заявили, що Росія не хоче тимчасового припинення вогню
13 Березня 2025 14:44
читать на русском →

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив в ефірі телеканала “Россия-1”, що влада РФ зацікавлена в довгостроковому врегулюванні конфлікту, а не в тимчасовому припиненні вогню.

“Ми вважаємо, що наша мета – це довгострокове мирне врегулювання, ми до цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни, наші відомі занепокоєння. Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації”, – сказав Ушаков.

Він зазначив, що представив позицію Росії під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волцем. “Я, природно, прокоментував досягнуті домовленості про тимчасове перемир’я, виклав нашу позицію з приводу того, що це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого”, – сказав помічник президента Росії.

Ушаков додав, що Володимир Путін 13 березня може висловити “конкретніші та змістовніші оцінки” з приводу пропозиції запровадити тимчасовий режим припинення вогню.

За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Після цього, Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про “припинення вогню” та сподіваються на її згоду.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Березня 2025 14:44

У Кремлі заявили, що Росія не хоче тимчасового припинення вогню
13 Березня 2025 16:37

У Генштабі прокоментували звільнення командувача ОК “Північ” Красильникова
13 Березня 2025 14:57

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA
13 Березня 2025 14:11

У Києві енергетик організував схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних
13 Березня 2025 12:49

Рада прийняла закон про 50% знижку при добровільній сплаті штрафу від ТЦК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки