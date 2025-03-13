У Кремлі заявили, що Росія не хоче тимчасового припинення вогню

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив в ефірі телеканала “Россия-1”, що влада РФ зацікавлена в довгостроковому врегулюванні конфлікту, а не в тимчасовому припиненні вогню.

“Ми вважаємо, що наша мета – це довгострокове мирне врегулювання, ми до цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни, наші відомі занепокоєння. Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації”, – сказав Ушаков.

Він зазначив, що представив позицію Росії під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волцем. “Я, природно, прокоментував досягнуті домовленості про тимчасове перемир’я, виклав нашу позицію з приводу того, що це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого”, – сказав помічник президента Росії.

Ушаков додав, що Володимир Путін 13 березня може висловити “конкретніші та змістовніші оцінки” з приводу пропозиції запровадити тимчасовий режим припинення вогню.

За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Після цього, Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про “припинення вогню” та сподіваються на її згоду.