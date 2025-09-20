Масована атака на Україну: збито понад 580 повітряних цілей, є жертви та руйнування

У ніч проти 20 вересня Україна пережила одну з наймасштабніших атак Росії від початку війни. За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог застосував 579 дронів-камікадзе Shahed та інших безпілотників, 32 крилаті ракети Х-101 і 8 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23».

Протиповітряна оборона України знищила або подавила 583 цілі: 552 дрони, 29 крилатих і 2 балістичні ракети. Попри це, зафіксовано влучання на десяти локаціях, ще в десяти місцях падали уламки збитих цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинилися Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Ціллю ворога була інфраструктура, житлові квартали та підприємства.

У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила у багатоповерхівку. Загинули троє людей, десятки отримали поранення.

Президент подякував українським захисникам неба, зокрема пілотам F-16, які результативно відпрацювали проти крилатих ракет. Він наголосив, що удари Росії спрямовані виключно на залякування цивільних та руйнування інфраструктури, і закликав світ до посилення ППО України, розширення поставок зброї та санкцій проти російської військової машини.

«Кожне обмеження Росії – це врятовані життя», – підкреслив Зеленський.