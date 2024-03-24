Масована атака на Україну: російські ракети залітали навіть у Польщу

У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Під час ракетної атаки на Україну Польща підняла авіацію через ракету, яка залетіла у її повітряний простір. За даними польських військових, об’єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

“24 березня о 4:23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією РФ. Об’єктами ударів стали міста на заході України”, – йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників.