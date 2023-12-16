Майже на всіх напрямках росіяни ведуть штурмові і диверсійно-розвідувальні дії – Генштаб

За інформацією Генштаба ЗСУ, протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
“Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною”, – підкреслюється у вечірньому зведенні.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
- На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.
- На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 – в районах Невельського та Первомайського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших захисників.
- На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.