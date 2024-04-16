Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти

До Єдиного реєстру зниклих за надзвичайних обставин осіб внесли понад 37 тисяч громадян України. Серед зниклих: цивільні діти та дорослі, а також безвісти зниклі військові.

Це число може бути значно вищим, зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає “Суспільне”.

За словами посадовця, Україна також верифікувала близько 1700 людей, яких незаконно затримали росіяни. Їх верифікували за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста та іншими способами.

Окрім цього, Дмитро Лубінець також нагадав: раніше підрахували, що для повернення усіх незаконно депортованих до росії українських дітей, якщо повертати одну дитину кожного дня, знадобиться 55 років.

Водночас представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив 868 випадків перебування в місцях несвободи цивільних осіб. Також він додав, що справжнє число може бути значно більшим.