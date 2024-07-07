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Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту, старий тримався 37 років
7 Липня 2024 18:40
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легка атлетіка, Магучіх
Чемпіонка світу Ярослава Магучіх бездоганно взяла висоту 2,10 м, побивши багаторічний світовий рекорд зі стрибків у висоту / Фото @WorldAthletics

Сьогодні у Парижі на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги» українка Ярослава Магучіх перемогла зі світовим рекордом.

Ярослава з першої спроби взяла висоту 2,10 м, передає World Athletics.

Українка оновила світовий рекорд, який тримався з 1987 року. До цього найкращий результат був у Стефки Костадінової – 2,09 м.

Ярослава Магучіх летить до світового рекорду у стрибках у висоту на 2,10 м / Фото @WorldAthletics

Відзначимо, що українка спочатку виграла замагання. У боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс Ярослава єдиною взяла планку 2.03 м.

Після цього Магучіх взяла висоту 2.07 м (з другої спроби), оновивши особистий рекорд зі стрибків у висоту. А потім з першої ж спроби взяла висоту 2.10 м і встановила світовий рекорд.

«Приходячи на ці змагання, у мене було відчуття, що я зможу стрибнути на 2,07 м і, можливо, на 2,10 м», — сказала Магучіх. «Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики».


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