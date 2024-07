Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту, старий тримався 37 років

Сьогодні у Парижі на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги» українка Ярослава Магучіх перемогла зі світовим рекордом.

Ярослава з першої спроби взяла висоту 2,10 м, передає World Athletics.

Wow. Ukraine‘s Yaroslava Maguchikh broke a 37-year-old world record in high jump for women. It’s whopping 210 cm now!



Yahoooo! Attagirl Yasya!#StandWithUkraine pic.twitter.com/OP8zMmj7UN