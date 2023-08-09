Литва приєдналась до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Латвія приєдналась до декларації G7 на підтримку України.

Про це повідрмив прем’єр балтійської країни Кріш’яніс Каріньш.

Повідомивши про рішення Риги, Каріньш пообіцяв довготривалу підтримку України у війні проти російського агресора.

“Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно”, – написав він у Twitter.

Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України, додав глава латвійського уряду.

Як відомо, країни “Групи семи” на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо “гарантій безпеки” для України. Лідери узгодили не конкретні параметри “гарантій безпеки”, а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.