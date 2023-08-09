Суспільство

Литва приєдналась до декларації G7 про гарантії безпеки для України

9 Серпня 2023 15:48
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україна, Литва

Латвія приєдналась до декларації G7 на підтримку України.

Про це повідрмив прем’єр балтійської країни Кріш’яніс Каріньш.

Повідомивши про рішення Риги, Каріньш пообіцяв довготривалу підтримку України у війні проти російського агресора.

“Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно”, – написав він у Twitter.

Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України, додав глава латвійського уряду.

Як відомо, країни “Групи семи” на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо “гарантій безпеки” для України. Лідери узгодили не конкретні параметри “гарантій безпеки”, а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.


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