Київська область на два тижні може залишитись без електрики – Кулеба

Є реальна загроза, що на два тижні Київська область може залишитись без світла, повідомив голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Це залежить від того, які пошкодження нам завдадуть. Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити через два тижні, то це буде свідчити про те, що нам два тижні потрібно протриматися. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може тривати більше часу або, навпаки, менше. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити наслідки ураження. Тобто реальна загроза, що ми на строк до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього”, – заявив він в інтерв’ю “Громадському“.

Також він заявив, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури може призвести до того, що опалення не буде.

“Для такого випадку на Київщині 750 стаціонарних пунктів обігріву”, – повідомив він.

За його словами, ці пункти обладнані генераторами, там є їжа та запаси води.