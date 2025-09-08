        Суспільство

        Київ пішов під воду після чергової зливи

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 16:27
        У Києві 8 вересня після сильної зливи підтопило низку вулиць. На окремих ділянках рівень води сягнув критичних позначок.

        У КМДА опублікували відео затоплених доріг та нагадали контакти екстрених служб.

        • у разі підтоплення доріг і тротуарів – диспетчерська КК “Київавтодор”: 0442847419;
        • у разі падіння дерев або зламаних гілок – аварійно-диспетчерська служба КО “Київзеленбуд”: 0442724018;
        • якщо падіння дерев загрожує життю – рятувальники: 101 або 0444303713 (телефон КАРС);
        • у разі травмування людей – негайно телефонувати 103;
        • у разі несправності світлофорів або дорожніх знаків – ЦОДР: 0503873542.

        Міська влада також закликала киян під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередач та великих дерев, а також не залишати автомобілі поруч із ними.


