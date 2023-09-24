Кримінал

Курськ бомблять

24 Вересня 2023 10:57
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бпла

У Курську зафіксовано приліт безпілотника. У місті чули вибух, також видно стовп диму.

Влада регіону повідомляє, що був удар по адмінбудівлі, постраждав дах.

Зазначимо, що сьогодні Курськ відзначає день міста – своє 991-річчя.


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