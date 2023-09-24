Курськ бомблять

У Курську зафіксовано приліт безпілотника. У місті чули вибух, також видно стовп диму.

‼️С Днем города Курск!

👻Неизвестный беспилотник атаковал административное здание в Курске❌ pic.twitter.com/mUfZjYn86R — Елена Самаяпрекрасная (@samaaprekrasna1) September 24, 2023

Влада регіону повідомляє, що був удар по адмінбудівлі, постраждав дах.

Курск,тревожно!.

3 видео тут💥У Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю

З днем міста, бруднодупі 😏https://t.co/NAGepDtcza pic.twitter.com/cBptR444x7 — Сергей Дорожный (@angelys667) September 24, 2023

Зазначимо, що сьогодні Курськ відзначає день міста – своє 991-річчя.