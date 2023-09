Кремлівський медіахолдинг ВДТРК розпочав мовлення в окупованих районах Донецької області – британська розвідка

Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВДТРК) 4 вересня відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення на території окупованих російською армією окремих районів Донецької області, повідомляють у звіті, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у четвер уранці.

“Зведення місцевих новин надаються російським телеканалом “Россия 1″ і подають російський погляд на війну. Це частина ширших зусиль Росії зі встановлення міцного контролю над цим регіоном”, – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, на створення мовлення ВДТРК у Донецьку пішло більше року. “Майже напевно це сталося через відмову працювати навчених місцевих технічних фахівців. Тих, хто співчуває “ДНР” і володіє необхідними навичками, наразі, найімовірніше, привезли з Криму, Луганська та інших місць”, – наголошується в повідомленні.

При цьому, незважаючи на блокування в ефірі, українське мовлення, як і раніше, є доступним широкій аудиторії на окупованих територіях через інтернет. Там, де діють російські обмеження на фільтрацію, аудиторія використовує VPN або інші технології активного обходу.

Після повномашстабного вторгнення РФ загальноукраїнські провайдери продовжували надавати на окупованих територіях російськомовний контент із місцевих джерел, повідомили в розвідці. Підконтрольні ватажкам “ДНР” і пов’язані з ними мовленнєві компанії також ретранслювали російські національні новинні програми в межах пропагандистської кампанії, але російські телеканали не відкривали там свого місцевого мовлення.

