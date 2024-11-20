Кремль почав викладати повідомлення про зустрічі Путіна із затримкою до двох місяців. Сам він не з’являвся на публіці з 7 листопада

В останніх повідомленнях Кремля про зустрічі Володимира Путіна з політиками є низка нестикувань, які вказують на те, що їх було опубліковано зі значною часовою затримкою.

На це звернули увагу журналісти проєкту Faridaily.

Практика таких “відкладених” публікацій не нова: вона регулярно використовується Кремлем і дозволяє створити ілюзію, що Путін працює безперервно. Однак останнім часом терміни між реальними зустрічами і публікацією звітів про них збільшилися.

Наприклад, на зустрічі, що відбулася, за офіційними даними Кремля, 12 листопада, голова фракції “Единая Россия” в Держдумі Володимир Васильєв каже Путіну, що його партія “бере активну участь” у підготовці бюджету. При цьому проєкт федерального бюджету було внесено до Держдуми 30 вересня, схвалено в першому читанні 24 жовтня, а в другому читанні – 14 листопада.

Нестиковки є і в часі. Наприклад, лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький у день зустрічі з Путіним (за офіційною версією) виступав у Держдумі, а вже менше ніж через 2,5 години Кремль опублікував стенограму його розмови з російським президентом.

Джерела Faridaily кажуть, що останнім часом затримка в публікації звітів про зустрічі Путіна на сайті Кремля може сягати двох місяців. Востаннє Путін з’являвся на публіці 7 листопада на Валдайському форумі, і відтоді Кремль публікує тільки відеозвернення і двосторонні зустрічі.