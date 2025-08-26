Креативні бізнеси зможуть отримати гранти від держави

Підприємці, що працюють у креативній індустрії, зможуть отримати гранти від держави розміром до 1 млн гривень.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
“Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші”, — зазначила Свириденко.
Відтепер можна буде отримати гранти від держави:
- 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
- 200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
- 500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
- 1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.