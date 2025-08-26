        Економіка

        Креативні бізнеси зможуть отримати гранти від держави

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 20:27
        Засідання уряду / Фото: Кабінет міністрів України
        Засідання уряду / Фото: Кабінет міністрів України

        Підприємці, що працюють у креативній індустрії, зможуть отримати гранти від держави розміром до 1 млн гривень.

        Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

        “Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші”, — зазначила Свириденко.

        Відтепер можна буде отримати гранти від держави:

        • 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
        • 200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
        • 500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
        • 1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

