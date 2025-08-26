Креативні бізнеси зможуть отримати гранти від держави

Росіяни обстріляли шахту ДТЕК на Донеччині: є загиблий і поранені

DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

У Генштабі спростували інформація про окупацію двох сіл на на Дніпропетровщині

Чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон

Відтепер можна буде отримати гранти від держави:

“Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші”, — зазначила Свириденко.

Підприємці, що працюють у креативній індустрії, зможуть отримати гранти від держави розміром до 1 млн гривень.