Країни Євросоюзу погодились передати доходи від заморожених російських активів Україні, – FT

Лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі схвалили план, який передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

За даними джерел Financial Times, лідери країн ЄС також закликали Єврокомісію прискорити підготовку конкретних юридичних пропозицій для реалізації цього плану.

Очікується, що Єврокомісія надасть конкретні правові пропозиції на початку грудня.

“Це – зелене світло для нас”, – сказав один із співрозмовників видання.

Джерела FT зауважують, що Брюссель підтримує регулярні контакти з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію підходів у цьому питанні.

Видання нагадує, що західні санкції заморозили близько $300 мільярдів, що належать центральному банку Росії. Левова частка цих коштів на суму близько 180 мільярдів євро зберігається у Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.