Кримінал

Костянтинівка зазнала кількох хвиль російських авіаударів: під ударом були мости та енергетична інфраструктура
25 Лютого 2025 19:43
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Сьогодні ввечері Костянтинівка зазнала кількох хвиль російських авіаударів. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Удари здійснювалися авіаційними бомбами ФАБ-250, що призвело до значних руйнувань міської інфраструктури.

“Пошкоджень зазнали автомобільні мости, фасади приватних будинків, лінії газопроводу та електромережі, залізнична колія, легковий автомобіль, дорожнє покриття, зупинки громадського транспорту, колишній торгівельний павільйон, фасад колишньої адміністративної будівлі та бокси колишньої адміністративної будівлі”, – повідомив Горбунов.

 На щастя, внаслідок ворожих атак постраждалих немає.

Наслідки брмбардування Костянтинівки / Фото: Костянтинівська міська військова адміністрація

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