Корисні насіння коноплі

У більшості людей, особливо старшого покоління, слово конопля або конопляні насіння викликають негативні асоціації. І це не дивно, адже протягом тривалих десятиліть ця рослина з різних причин була незаслужено переведена з групи найрозповсюдженіших у світі сільськогосподарських культур в небажані і навіть небезпечні. Хоча насправді конопля, і особливо її насіння мають чудові властивості, які людство використовувало в найрізноманітніших цілях: від канатів до лікарських засобів.

Багаточисельні дослідження вчених у галузі медицини доводять високу ефективність ліків з коноплі, які допомагають людям, що страждають від різних хвороб. Тому ще в минулому році уряд України схвалив законопроект про медичну коноплю. Сьогодні він на розгляді Верховної ради, профільний комітет якої у лютому2023 року підтримав його. Поки депутати зайняті іншими законопроектами, десятки тисяч наших співвітчизників змушені приймати дорожчі ліки з різними побічними ефектами.

Можливо, кожен, хто не спав на уроках ботаніки, пам’ятає, що в насіннях міститься все, що потрібно для розвитку нових рослин. Тому насіння і все, що з них готують, є основою для збалансованого харчування кожної людини незалежно від віку. Не виключення і насіння коноплі, які багато хто вважає суперфудами. Адже крім комплексу макро- і мікроелементів, вітамінів вони у великій кількості містять:

пектин; підсилює метаболізм холестерину, підтримує нормальний артеріальний тиск та поліпшує мікрофлору кишківника;

глобулін; водостійкий білок за структурою максимально наближений до білка в крові людини;

поліненасичені жирні кислоти; мають благотворний вплив на багато процесів життєдіяльності організму людини, зокрема поліпшують роботу серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину в крові, нейтралізують запальні процеси;

L-триптофан; незамінна амінокислота, покращує виділення серотоніну, який більше відомий як гормон щастя.

Усі ці корисності можна отримувати, наприклад, якщо регулярно пити конопляне молоко. Це чудовий продукт для тих, у кого непереносимість лактози або хто не споживає продукти тваринного походження. У будь-якому випадку зміцнюється імунітет, підвищується працездатність, відчувається бадьорість та прилив енергії, крім того, серце стає сильнішим, а кістки міцнішими. Також з насіння коноплі можна готувати олію, чудові властивості якої допомагають у профілактиці та лікуванні багатьох хвороб: бронхіту, анемії, астми, коліту, проблем зі шкірою та інших.

Обурення та упереджене ставлення ? наслідок слабкої інформованості. І це в наш час, коли, здається б, доступ до знань знаходиться на відстані декількох натискань на екрані смартфона або планшета. Так склалося і щодо продажу насіння коноплі, яка в нашій країні повністю законна та регламентується відповідними документами. Продаж насіння коноплі в інтернет-магазинах передбачений в класифікаторах видів економічної діяльності.