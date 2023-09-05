Політика

Корупція в Україні гальмує постачання зброї – президент Литви

5 Вересня 2023 12:04
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корупція

Корупція в Україні значно впливає на рішення урядів країн Заходу про постачання зброї. Про це заявив президент Литви Ґінатас Науседа, пише LRT.lt.

Виступаючи в ефірі програми “LRT Forumas”, Науседа сказав, що українська корупція є суттєвим чинником, який Заходу доводиться враховувати у військовій допомозі Україні.

“Це дуже важлива причина. Оскільки держави, які надають підтримку Україні, є демократичними, вони мають враховувати настрої свого суспільства та думку виборців”, – сказав президент Литви.

Він зазначив, що якщо виборці бачать, що в країні, якій спрямовується допомога, відбуваються великі корупційні скандали, це завдає величезної шкоди репутації такої держави.


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